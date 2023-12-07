Press Emblem Campaign сообщила о гибели 65 работников СМИ на Ближнем Востоке с 7 октября

В швейцарской неправительственной организации отметили, что среди погибших - 58 палестинских журналистов и 4 израильтянина

ЖЕНЕВА, 7 декабря. /ТАСС/. Не менее 65 работников прессы погибли вследствие боевых действий с 7 октября в Израиле, Ливане и Палестине. Об этом сообщила швейцарская неправительственная организация Press Emblem Campaign (PEC), имеющая консультативный статус при ООН.

"Press Emblem Campaign потрясена большим числом жертв среди журналистов за два месяца войны в секторе Газа", - говорится в сообщении. С 7 октября в результате боевых действий погибли по меньшей мере 65 работников СМИ, то есть в среднем "более одной жертвы в день". Среди погибших - 58 палестинских журналистов и 4 израильтянина. Три работника прессы погибли в Ливане.

5 декабря Международный Комитет защиты журналистов заявлял о гибели 63 работников СМИ.

Никогда еще со времени создания PEC почти 20 лет назад не было столь большого числа жертв среди журналистов за столь короткое время, отметила организация. Она приветствовала "мужество палестинских журналистов, которые остаются в секторе Газа и продолжают вести репортажи, несмотря на высокий риск".

По данным PEC, с начала 2023 года в мире погибли 110 работников прессы.

PEC, созданная в 2004 году, обладает консультативным статусом при ООН. Периодически публикуя в Женеве доклады о количестве жертв среди журналистов, она стремится мобилизовать общественное мнение на более решительные шаги по обеспечению безопасности работников прессы в зонах конфликтов. Кроме того, PEC откликается на резонансные случаи нарушения свободы выражения мнений или журналистской этики.

В статистике, которую ведет PEC, отражены все случаи убийств журналистов при исполнении ими своих профессиональных обязанностей. Это - корреспонденты, операторы, звукооператоры, техники, фотографы, продюсеры, фрилансеры, администраторы СМИ. Источником информации о жертвах служат сообщения СМИ, журналистских союзов, ООН и неправительственных организаций. Список погибших обновляется ежемесячно, начиная с первой сессии Совета ООН по правам человека в 2006 году.