Human Rights Watch назвала обстрелы Израилем журналистов на юге Ливана преднамеренными

По словам регионального представителя HRW Рамзи Кайса, факты указывают на то, что израильские военные "знали, что люди, по которым они стреляли, были гражданскими лицами"

БЕЙРУТ, 7 декабря. /ТАСС/. Международная правозащитная организация Human Rights Watch считает, что октябрьский обстрел израильскими войсками двух машин с ливанскими и иностранными репортерами был преднамеренным. Об этом говорится в заявлении регионального представителя HRW Рамзи Кайса.

"HRW считает, что два израильских удара по группе ливанских, американских и иракских журналистов на юге Ливана 13 октября 2023 года были преднамеренными нападениями на мирных граждан, что является военным преступлением", - указал Кайс, его заявление транслировал телеканал AlJadeed.

По его словам, факты указывают на то, что израильские военные "знали, что люди, по которым они стреляли, были гражданскими лицами".

Как указывается в заявлении, ключевые союзники Израиля - США, Великобритания, Канада и Германия - должны приостановить военную помощь и продажу оружия еврейскому государству, учитывая "риск того, что оно будет использовано для серьезных злоупотреблений".

13 октября в районе Альма-эш-Шааб под израильский обстрел попали две машины с журналистами, где находились фотокорреспонденты информационных агентств и съемочная группа телеканала Al Jazeera. В результате погиб ливанский фотограф Иссам Абдалла, работавший на агентство Reuters, получили ранение репортер телеканала Al Jazeera Кармен Джавхадaр и фотограф Эйли Брахия, которые были доставлены в госпиталь.