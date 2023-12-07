Утратившие национальность абхазы смогут ее восстановить

Соответствующие изменения внесли депутаты парламента республики в закон "Об актах гражданского состояния"

СУХУМ, 7 декабря. /ТАСС/. Этнические абхазы, в силу исторических обстоятельств утратившие свою национальность и фамилию, смогут теперь их восстановить. Соответствующие изменения внесли в четверг депутаты парламента Абхазии в закон "Об актах гражданского состояния", сообщает корреспондент ТАСС.

В результате Кавказской войны XIX века часть абхазов была насильственно переселена в Турцию, и сейчас там проживает самая большая абхазская диаспора - около 500 тыс. абхазов, что в пять раз больше, чем в самой Абхазии. Кроме того, в результате политики Сталина и Берии в XX веке многие абхазские фамилии были переписаны на грузинский лад, и в Галском районе проживают граждане, фамилии которых имеют абхазское происхождение: Абухбая, Агирбая, Адзинбая, Акишбая и другие.

"Необходимость внесения изменений в Закон Республики Абхазия "Об актах гражданского состояния" обусловлена тем, что в действующем законодательстве существует пробел в части предоставления лицам без гражданства, постоянно проживающим на территории республики, являющимся этническими абхазами (абаза), прямыми потомкам утративших абхазскую национальную принадлежность в результате исторических событий ХІХ-ХХ веков, права на восстановление абхазской национальной принадлежности и фамилии", - сказал депутат парламента Кан Кварчия, представлявший законопроект. По его словам, процедура восстановления национальности и фамилии - процедура добровольная.

Депутат сказал, что в отличие от старого закона новый позволяет вернуть свою национальность и фамилию не только гражданам Республики Абхазия, но и иностранным гражданам и лицам без гражданства.