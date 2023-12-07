В Чехии намерены продолжить максимально поддерживать Украину

Чехия, по словам президента республики Петера Павела, будет поддерживать интересы Украины в Евросоюзе и на переговорах с США

ПРАГА, 7 декабря. /ТАСС/. Руководство Чехии приняло решение о продолжении оказания максимальной поддержки Украине. Об этом заявил президент республики Петер Павел по итогам совещания с участием главы правительства, спикеров обеих палат парламента и глава МИД.

"Мы сошлись во мнении, что будем поддерживать Украину и далее, чтобы она максимально достигла своих целей. Это и наша цель, чтобы Европа к востоку от наших границ была стабильной", - сказал президент, добавив, что в стране опасаются "агрессивных акций российского государства".

Чехия, по словам Павела, будет поддерживать интересы Украины в Евросоюзе и на переговорах с США.

Между тем хозяин Пражского града признал, что "поддержка Украины для некоторых граждан или же для безответственных политиков становится определенным раздражающим фактором".

На совещании с участием президента Чехии рассматривалась ситуация на Ближнем Востоке, обсуждались отношения республики с Китаем. По всем вопросам было достигнуто единство мнений. Следующая встреча представителей ветвей власти Чехии по обсуждению актуальных проблем безопасности и внешней политики запланирована на весну 2024 года.