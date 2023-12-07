Президент республики Петр Павел отметил, что перед направлением в Москву нового главы дипломатического представительства Прага планирует провести перестановку на посту заместителя посла

ПРАГА, 7 декабря. /ТАСС/. Чехия планирует направить своего посла в Россию. Об этом сообщил на пресс-конференции президент республики Петр Павел.

"В долговременном горизонте исходим из того, что Чехия должна иметь своего посла в Москве", - сказал президент. Формально пост чешского посла в РФ занимает Витезслав Пивонька, который уже несколько месяцев находится в республике. Дипломатическим представительством руководит фактически его заместитель Иржи Чистецки.

В Праге состоялось совещание руководства Чехии, на котором обсуждался, в частности, вопрос направления посла страны в РФ. Кроме президента, во встрече приняли участие премьер-министр, спикеры обеих палат парламента и глава МИД.

Павел проинформировал, что принципиальных возражений о необходимости направления посла в Москву не было. Обсуждались, главным образом, сроки, в которые в российскую столицу прибудет этот дипломат.

"Нормально иметь в странах, с которыми хотим поддерживать какие-то отношения, посла <…>", - сказал президент. Прага, по его словам, перед направлением в Москву нового главы дипломатического представительства планирует провести перестановку на посту заместителя посла.

Премьер Чехии Петр Фиала подтвердил, в свою очередь, что по вопросу направления посла в РФ высшими руководителями страны достигнуто согласие. Республика поступит также, как другие государства Евросоюза и НАТО. "Вчера [в среду] в Москве состоялась церемония вручения верительных грамот представителями ряда стран, включая стран Европы. Мы должны рассматривать этот вопрос [о направлении посла Чехии в РФ] и в этом контексте", - сказал глава кабмина.