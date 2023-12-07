Более 11 тыс. египтян и иностранцев эвакуировали из Газы в Египет с начала эскалации

Глава египетской государственной информационной службы Дия Рашван отметил, что Каир на постоянной основе держат открытым контрольно-пропускной пункт "Рафах" для перехода частных лиц и доставки гуманитарных грузов, а "любые препятствия на пограничном переходе вызваны действиями израильской стороны"

КАИР, 7 декабря. /ТАСС/. Более 11 тыс. египтян, граждан других государств были эвакуированы на территорию Египта из сектора Газа с начала эскалации напряженности в палестинском анклаве. Такие данные привел глава египетской государственной информационной службы Дия Рашван.

"Из сектора Газа были эвакуированы 11 067 египтян и иностранных граждан с начала в октябре нынешнего года резкой эскалации напряженности в анклаве", - отметил Рашван, слова которого приведены на официальном сайте организации.

Он добавил, что египетские власти на постоянной основе держат открытым контрольно-пропускной пункт "Рафах" на границе с Газой для перехода частных лиц и доставки гуманитарных грузов, а "любые препятствия на пограничном переходе вызваны действиями израильской стороны".

Рашван сообщил, что, по его сведениям, с 21 октября по настоящее время в сектор направлено 3 313 грузовиков с гуманитарной помощью жителям Газы, включая топливо и бытовой газ. Он добавил, что из палестинского анклава на территорию Египта были переправлены 682 человека, получивших ранения во время атак израильских сил.

Глава египетской госинформслужбы указал, что в настоящее время Каир в координации с партнерами "прилагает максимум усилий, чтобы как можно скорее вернуться к перемирию и продлить его вплоть до полного прекращения огня".

Утром 1 декабря Армия обороны Израиля обвинила радикальное палестинское движение ХАМАС в нарушении перемирия и объявила, что возобновляет боевые действия в секторе Газа. Власти Палестины возложили на США ответственность за возобновление агрессивных действий Израиля.