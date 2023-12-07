В Раде сообщили, что глава МО Украины во время визита в США жаловался на Залужного

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Министр обороны Украины Рустем Умеров, находящийся сейчас с визитом в США, на встречах в Вашингтоне критиковал главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерия Залужного, в том числе из-за неудач при проведении контрнаступления. Об этом сообщил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга).

"Умеров публично на встречах в Вашингтоне критиковал Залужного. Говорил про контрнаступление и статью в The Economist", - написал он в своем телеграм-канале. При этом Гончаренко не уточнил источник информации, а также что именно сказал Умеров и с какой целью он это сделал.

Сам Залужный в поездке в США, где обсуждаются в том числе вопросы сотрудничества Киева и Вашингтона в военной сфере, а также планы Украины на 2024 год, участия не принимает.

С осени украинские, а затем и западные СМИ стали регулярно сообщать о наличии противоречий между президентом Украины Владимиром Зеленским и Залужным. В статье для издания The Economist главком ВСУ признал, что конфликт вокруг Украины зашел в тупик. В интервью тому же журналу он заявил, что украинские войска не смогут добиться прорыва на фронте. В офисе президента Украины подвергли критике эти слова Залужного. Как отмечало издание "Страна", высказывания главкома ВСУ породили в политических кругах Украины предположения о том, что он вынашивает планы выставить свою кандидатуру в президенты. На этом фоне в украинских СМИ также появились сообщения со ссылкой на источники о возможной отставке Залужного.

Позднее газета The Washington Post опубликовала расследование причин провала украинского контрнаступления. В ней говорилось о существенных противоречиях между украинским командованием, в частности Залужным, и американскими военными при планировании действий ВСУ в 2023 году. Как утверждает газета, именно Залужный настаивал на наступлении по нескольким направлениям, в то время как американцы считали необходимым сосредоточить все силы на юге для попытки прорыва к Азовскому морю.