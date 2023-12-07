Число жертв в секторе Газа с начала эскалации напряженности превысило 17 тыс.

По данным Минздрава Палестины, за тот же период ранения получили более 46 тыс. человек

КАИР, 7 декабря. /ТАСС/. Число жертв с начала резкой эскалации напряженности в секторе Газа превысило в анклаве 17 тыс. Такие данные привело Министерство здравоохранения Палестины.

"С начала 7 октября израильской агрессии в секторе Газа жертвами обстрелов и бомбардировок стали 17 177 человек", - говорится в специальном заявлении палестинского Минздрава, которое привел телеканал Al Hadath. За тот же период, по информации ведомства, ранения в анклаве получили более 46 тыс. человек.

Министерство указало, что только за прошедшие сутки при атаках израильских сил в Газе были убиты 350 человек.