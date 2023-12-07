Мезенцев обсудил со спикером верхней палаты парламента Белоруссии взаимодействие регионов

Госсекретарь СГ отметил, что тема инноваций значима для Союзного государства, поддерживает обеспечение технологического суверенитета и конкурентоспособность двух стран

МИНСК, 7 декабря. /ТАСС/. Госсекретарь Союзного государства Белоруссии и России Дмитрий Мезенцев в ходе встречи в Минске обсудил с председателем Совета Республики Национального собрания Белоруссии Натальей Кочановой вопросы межрегионального взаимодействия двух стран. Об этом сообщила пресс-служба верхней палаты белорусского парламента.

"В ходе встречи были обсуждены вопросы межрегионального взаимодействия, включенности субъектов Российской Федерации и регионов Беларуси в работу по воплощению в жизнь основных направлений реализации положений Союзного договора, итоги которого были подведены на заседании Совета министров Союзного государства 29 ноября", - приводит слова Мезенцева пресс-служба.

По словам госсекретаря, "Кочанова отметила, что для Совета Республики особой задачей является подготовка к Форуму регионов Беларуси и России, который состоится в июне следующего года в Витебской области".

"Тема инноваций (которая станет основной темой форума - прим. ТАСС) значима для Союзного государства, поддерживает обеспечение технологического суверенитета и конкурентоспособность двух наших стран", - подчеркнул Мезенцев.

XI Форум регионов Белоруссии и России пройдет в Витебске и Полоцке 26 и 27 июня 2024 года под девизом "Наука - будущее Союзного государства". X Форум регионов России и Белоруссии проходил 26-28 июня в Уфе под девизом "Итоги и перспективы". Он стал самой масштабной площадкой за всю историю проведения форумов, собрав около 250 представителей из 47 регионов РФ и около 500 участников с белоруской стороны. В 2022 году мероприятие состоялось в Гродно под девизом "Роль межрегионального сотрудничества в углублении интеграционных процессов Союзного государства". Форум регионов ежегодно организуется под эгидой верхних палат российского и белорусского парламентов - Совета Федерации и Совета Республики.