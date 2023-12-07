В Омане заявили, что нужно прекратить засилье Запада и строить справедливый миропорядок

Зиязин бен Хайсам Аль Саид отметил необходимость установления экономических отношений без двойных стандартов

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Несправедливый миропорядок, существовавший до сих пор, нуждается в изменении, нужно прекратить "засилье Запада" и строить новые отношения. Об этом заявил наследный принц Султаната Оман, министр культуры, спорта и по делам молодежи Зиязин бен Хайсам Аль Саид на встрече с президентом России Владимиром Путиным.

Глава российского государства выступил на пленарном заседании форума "Россия зовет!", охарактеризовав нынешнее положение дел в экономике России и мира. "Я очень внимательно слушал вашу речь, хотел бы подтвердить, что я разделяю все высказанные вами оценки нынешней международной ситуации, в первую очередь того, что касается необходимости прекращения сложившегося несправедливого миропорядка и засилья Запада, а также построения нового справедливого миропорядка, экономических отношений без двойных стандартов", - сказал Зиязин бен Хайсам Аль Саид.