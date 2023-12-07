Президент Литвы будет баллотироваться на второй срок

Гитанас Науседа пообещал по-прежнему быть активным в сфере внешней политики и обороны

ВИЛЬНЮС, 7 декабря. /ТАСС/. Президент Литвы Гитанас Науседа объявил о своем решении по участию в выборах главы государства 2024 года, он будет баллотироваться на второй срок.

"Я намерен продолжать начатую работу и буду баллотироваться на пост главы государства", - заявил Науседа на специально созванной пресс-конференции.

Он пообещал по-прежнему быть активным в сфере внешней политики и обороны. Согласно конституции, именно эти сферы являются прерогативой президента. Он может влиять и на вопросы внутренней политики, но здесь его возможности ограничены.

О намерении баллотироваться на пост уже заявили премьер Ингрида Шимоните, экс-командующий вооруженными силами генерал-лейтенант запаса Валдас Туткус, мэр города Казлу-Руда Мантас Варашка, бывший в период пандемии коронавируса министром здравоохранения Аурелиюс Верига, профессор медицины Эдуардас Вайткус, общественный деятель Антанас Кандротас, бывший заместитель генерального секретаря НАТО Гедримас Еглинскас и адвокат Игнас Вегеле.

Очередные президентские выборы в Литве назначены на 12 мая. Если понадобится второй тур, он будет проведен через две недели.