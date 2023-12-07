Раиси заявил, что взаимодействие России и Ирана продвигается хорошо

Иранский лидер отметил, что переговоры с президентом РФ Владимром Путиным "смогут способствовать созданию новых благоприятных условий для реализации тех потенциальных возможностей, которые есть у наших стран"

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Взаимодействие России и Ирана в последние несколько лет продвигается хорошо. Об этом заявил президент Ирана Эбрахим Раиси на переговорах с президентом России Владимиром Путиным.

"Мы наблюдаем, что взаимодействие с дружественной нам страной Российской Федерацией хорошо продвигается в последние несколько лет. Мы достигли прогресса и развития. Я думаю, что сегодняшние переговоры смогут способствовать созданию новых благоприятных условий для реализации тех потенциальных возможностей, которые есть у наших стран", - заявил Раиси.

Раиси отметил, что Россия и Иран сотрудничают в сфере "энергетики, сельского хозяйства, образования", также идет обмен между университетами. "По всем этим направлениям, конечно, можно предпринять качественные шаги, это будет в интересах наших стран и народов", - добавил он.