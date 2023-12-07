Нетаньяху заявил, что Бейрут и Южный Ливан могут повторить судьбу Газы из-за "Хезболлах"

Премьер Израиля посетил штаб Северного командования израильской армии

ТЕЛЬ-АВИВ, 7 декабря. /ТАСС/. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху посетил штаб Северного командования израильской армии и предупредил, что эскалация напряженности на границе с Ливаном со стороны шиитской организации "Хезболлах" может привести к тому, что Бейрут и Южный Ливан повторят судьбу сектора Газа.

"В Северном командовании. Если "Хезболлах" совершит ошибку, она превратит Бейрут и Южный Ливан в Газу и Хан-Юнис", - написал он в соцсети X (ранее Twitter).

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения 7 октября боевиков палестинского движения ХАМАС из сектора Газа на израильскую территорию, сопровождавшегося убийствами жителей приграничных населенных пунктов и захватом более 200 заложников, включая детей, женщин и стариков. Радикалы назвали эту атаку ответом на действия израильских властей против мечети Аль-Акса в Иерусалиме. Израиль объявил о полной блокаде Газы и начал наносить ответные удары по анклаву и отдельным районам Ливана и Сирии. Столкновения происходят и на Западном берегу реки Иордан.

Сохраняется напряженность и на северной границе Израиля, где регулярно фиксируются обстрелы с территории Ливана, на которые израильские военные отвечают огнем. По данным армейской пресс-службы, мишенями становятся объекты "Хезболлах". Власти Израиля заявили об эвакуации жителей из населенных пунктов, расположенных на расстоянии до 5 км от границы с соседней страной.