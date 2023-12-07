Кабмин Украины одобрил законопроект о лоббировании, принятие которого было условием ЕС

По словам депутата Верховной рады Ярослава Железняка, документ устанавливает терминологию в этой сфере, права, обязанности и этические правила для субъектов этой деятельности

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Правительство Украины одобрило законопроект "О добросовестном лоббировании и адвокации на Украине", принятие которого необходимо для начала переговоров о вступлении страны в ЕС. Об этом сообщил депутат Верховной рады Ярослав Железняк в своем Telegram-канале.

По его словам, документ устанавливает терминологию в этой сфере, права, обязанности и этические правила для субъектов этой деятельности. Одним из основных положений законопроекта является требование о создании "реестра прозрачности", в котором будут регистрироваться и предоставлять установленную отчетность субъекты лоббирования и адвокации. Держателем и администратором реестра станет Национальное агентство по предупреждению коррупции Украины, доступ к реестру будет открытым и бесплатным.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен 8 ноября заявила, что организация рекомендует Совету ЕС начать переговоры с Украиной о приеме в сообщество. При этом рекомендация начать переговоры сопровождалась указанием, что Украина должна выполнить ряд условий. Планировалось, что это решение утвердят лидеры стран сообщества на саммите в Брюсселе в декабре, однако агентство Reuters со ссылкой на высокопоставленного чиновника ЕС сообщало, что это решение может быть перенесено, возможно, на март следующего года.