В США рассматривают варианты усиления защиты торговых судов в Красном море из-за хуситов

Американские военные заявили, что семь стран из оперативной группы предложили помощь Вашингтону

НЬЮ-ЙОРК, 7 декабря. /ТАСС/. США думают над тем, как усилить защиту торговых судов в Красном море, где активизировались вооруженные сторонники йеменского мятежного движения "Ансар Аллах" (хуситы). Об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на американских военных.

По их словам, рассматривается сопровождение судов в Красном море. В частности, семь стран из оперативной группы, состоящей из 39 государств, предложили Вашингтону свою помощь. Чиновники не уточнили, какие страны выразили желание сопровождать судна.

Как отмечает телеканал, подобные обсуждения отражают "обеспокоенность в регионе" деятельностью хуситов, из-за которой может нарушиться международный торговый поток.