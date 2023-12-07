Лондон призвал Каракас прекратить действия по присоединению спорной территории

По данным МИД Великобритании, они являются необоснованными

ЛОНДОН, 7 декабря. /ТАСС/. Действия Венесуэлы, направленные на присоединение спорной территории Эссекибо, являются необоснованными и должны быть прекращены. Об этом сказано в заявлении, распространенном МИД Великобритании.

"Соединенное Королевство обеспокоено недавними шагами Венесуэлы, касающимися региона Эссекибо в составе Гайаны. Мы считаем, что они не являются обоснованными и должны прекратиться. Мы с уверенностью заявляем, что граница была установлена в 1899 году с помощью международного арбитража", - отметили в ведомстве.

Национальная ассамблея (парламент) Венесуэлы единогласно приняла в среду в первом чтении закон о защите Гайаны-Эссекибо в составе Венесуэлы на основании результатов консультативного референдума. Проект закона предусматривает создание 24-го штата Гайана-Эссекибо на спорной территории с Гайаной.

Спор между Венесуэлой и Гайаной о принадлежности территории площадью 159 500 кв. км к западу от реки Эссекибо продолжается уже более 100 лет. Она составляет более двух третей Гайаны, на ней проживают 283 тыс. человек из 800 тыс. общего населения страны. Конфликт обострился в связи с открытием в 2015 году нефтяных месторождений, содержащих как минимум 10 млрд баррелей нефти, и предоставлением Гайаной концессии компании ExxonMobil на нефтедобычу на шельфе, границы которого не делимитированы.