На Украине продлили арест депутата Дубинского до 12 января без права на выход под залог

По данным издания "Страна", депутат пытался представить доказательства того, что был избит в СИЗО, где ему сломали два ребра

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Суд на Украине продлил срок содержания под стражей депутата Александра Дубинского, который находится под арестом по обвинению в государственной измене, до 12 января без права на освобождение под залог. Об этом сообщило издание "Страна".

По его данным, депутат пытался представить доказательства того, что был избит в СИЗО, где ему сломали два ребра.

На прошлой неделе адвокаты Дубинского, который находится в следственном изоляторе, заявили, что он был избит неизвестными. После полиция провела проверку и сообщила, что не нашла подтверждений этой информации. В Telegram-канале Дубинского, контроль над которым он передал своим соратникам, в ответ на это заявили, что судебно-медицинская экспертиза не проводилась, так как депутата не разрешили вывезти из СИЗО. При этом его было решено перевести в одиночную камеру с видеонаблюдением.

13 ноября Служба безопасности Украины (СБУ) провела обыски по месту жительства депутата, предъявив ему обвинение в госизмене. Поводом для этого стало участие Дубинского в обнародовании аудиозаписей, на которых, как утверждается, зафиксированы разговоры, произошедшие в 2015-2016 годах между Джо Байденом, занимавшим тогда пост вице-президента США, и Петром Порошенко - на тот момент президентом Украины. На записях, предположительно, Байден требует от Порошенко уволить генпрокурора Украины Виктора Шокина, открывшего уголовное дело в отношении фирмы "Бурисма", где работал сын Байдена Хантер.

14 ноября Дубинский был отправлен под арест по этому делу. Против него также выдвинуты обвинения в служебном подлоге и в организации незаконного выезда военнообязанных за границу. Также суд наложил арест на имущество Дубинского в рамках уголовного дела о возможной легализации доходов, полученных преступным путем, и об уклонении от уплаты налогов.

Сам депутат, который активно критикует команду нынешнего президента Украины Владимира Зеленского, связывает уголовное преследование со своей политической позицией, а также заявляет, что окружение Зеленского хочет замять расследование по материалам опубликованных аудиозаписей. По словам Дубинского, Зеленский и глава его офиса Андрей Ермак не хотят, чтобы стало известно об их роли в подготовке обнародования этих записей.