Глава миссии USAID на Кавказе Джон Пеннел объявлен персоной нон грата в Абхазии

По словам министра иностранных дел страны Инала Ардзинбы, "в официальной стратегии USAID Абхазия рассматривается как оккупированная Россией территория Грузии, а вся деятельность нацелена на восстановление "территориальной целостности Грузии"

СУХУМ, 7 декабря. /ТАСС/. МИД Абхазии объявил руководителя миссии Агентства США по международному развитию (USAID) на Кавказе Джона Пеннела персоной нон грата в республике. Также запрещены проекты, реализуемые при финансовой поддержке USAID. Об этом говорится в заявлении министра иностранных дел страны Инала Ардзинбы, опубликованном на сайте внешнеполитического ведомства.

"Принято решение объявить персоной нон грата регионального руководителя USAID Джона Пеннела. Новые проекты при частичной или полной финансовой поддержке со стороны USAID больше не будут сертифицироваться Министерством иностранных дел Республики Абхазия. Запрещается реализовывать проекты, целью которых является установление контактов между гражданами Республики Абхазия и гражданами Грузии", - говорится в заявлении Ардзинбы, посвященном новым подходам к взаимодействию с международными неправительственными организациями и агентствами ООН, осуществляющими деятельность в республике.

Министр подчеркнул, что "в официальной стратегии USAID Абхазия рассматривается как оккупированная Россией территория Грузии, а вся деятельность нацелена на восстановление "территориальной целостности Грузии". Как отмечается в заявлении Ардзинбы, "через механизмы USAID продолжает поступать финансирование Вооруженным силам Украины, нацеленным против главного союзника Абхазии - Российской Федерации - и граждан республики, принимающих участие в СВО". "При этом ровно те же западные структуры реализуют якобы гуманитарные проекты на территории Абхазии", - отметил министр.

Ардзинба также отметил, что МИД Абхазии не будет согласовывать проекты любых международных неправительственных организаций (МНПО) "с размытой и неточной информацией, в полной мере не отражающей их цели и задачи", запрещается финансирование медиапроектов, "целью которых является освещение вопросов внутренней и внешней политики Абхазии".

"МНПО и агентства ООН должны согласовывать с МИД Абхазии выделение финансовых средств на инициативы абхазских НПО, а также любые мероприятия, проводимые в рамках согласованных проектов. МИД будет пресекать любые попытки вмешательства во внутренние дела, общественно-политические процессы в Абхазии со стороны МНПО и агентств ООН, а также запрещать реализацию проектов, угрожающих национальной безопасности нашей страны", - подчеркивается в заявлении.