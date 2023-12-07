WSJ: Киев начнет производство собственного оружия, так как Конгресс не дает новую помощь

По данным газеты, восстановление оружейной промышленности Украины займет годы

НЬЮ-ЙОРК, 7 декабря. /ТАСС/. Украина хочет отказаться от западного оружия и начать производить собственное на фоне трудностей с одобрением законопроекта о помощи Киеву в Сенате Конгресса. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal.

По ее оценкам, восстановление оружейной промышленности займет годы. При этом западные производители вряд ли будут создавать "самое современное оружие" на Украине, пишет WSJ.

Как отмечает издание, собственное производство оружия особенно актуально сейчас, когда в США усиливается сопротивление одобрению нового пакета помощи Киеву. Западные запасы оружия истощаются, указывает WSJ, а признаков завершения конфликта пока нет.

Помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан ранее подтвердил, что американская администрация окажется не в состоянии продолжать поставки оружия и военной техники Украине после окончательного расходования дополнительных средств на помощь Киеву, выделенных ранее Конгрессом США.

Ранее стало известно, что законопроект о выделении помощи Украине, Израилю и Тайваню не прошел процедурное голосование в Сенате Конгресса США. Инициатива предусматривала выделение дополнительных бюджетных ассигнований в размере $106 млрд, в том числе $61 млрд на помощь Украине. На голосование был вынесен вопрос о начале обсуждения данного законопроекта. Сенаторы приступили бы к его рассмотрению, если инициатива получила бы поддержку 60 законодателей. Однако за обсуждение высказались 49 членов верхней палаты Конгресса, против - 51.