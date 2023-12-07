МО Литвы: аэродром возле Сувалкского коридора должен быть стратегическим объектом

В результате контроль над ними перейдет к военному ведомству

ВИЛЬНЮС, 7 декабря. /ТАСС/. Министерство обороны (МО) Литвы настаивает на том, чтобы гражданский аэродром в Поцюнай Пренайского района рядом с Сувалкским коридором был внесен в список стратегических объектов, в результате чего контроль над ними перейдет к военному ведомству. Об этой установке сообщило Минобороны балтийской республики.

"Аэродром в Поцюнай находится в стратегически важном месте - рядом с Сувалкским коридором, поэтому должен считаться стратегически важным объектом", - говорится в сообщении.

Проект соответствующего постановления подготовлен и направлен в правительство на утверждение. Если кабмин его одобрит, документ будет передан на окончательное утверждение в Сейм (парламент).

Сувалкский коридор - стратегически важный участок литовско-польской границы протяженностью около 64 км, примыкающий к Калининградской области РФ и Гродненской области Белоруссии. При его возможном перекрытии Литва оказывается в изоляции от западных партнеров по НАТО.