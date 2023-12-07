Комиссия по обороне парламента Болгарии одобрила поставку партии ракет Украине

Киеву предоставят неисправные или не нужные болгарской армии переносные зенитно-ракетные комплексы и зенитные ракеты, передает Болгарское телеграфное агентство

СОФИЯ, 7 декабря. /ТАСС/. Комиссия по обороне болгарского парламента одобрила большинством голосов предложение о дополнительной военной помощи Украине. Как сообщает Болгарское телеграфное агентство, ВСУ будут предоставлены неисправные или не нужные болгарской армии переносные зенитно-ракетные комплексы и зенитные ракеты.

Также Болгария готова принять на обучение и подготовку на принципах ротации до четырех пехотных и механизированных рот ВСУ, численностью до 160 человек, ежегодно.

Ожидается, что законопроект, подготовленный депутатами правящего большинства, будет рассмотрен парламентом уже в ближайшее время.

В сентябре парламент уже одобрял выделение Украине ракеты типа 5В55Р для зенитно-ракетного комплекса С-300 с дефектами и боеприпасы для автоматического стрелкового оружия калибра 5,56 мм, которые болгарским военным были не нужны.