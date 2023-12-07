Армия Израиля заявила о ликвидации двух высокопоставленных террористов ХАМАС в Газе

Согласно заявлению армейской пресс-службы, командный пункт, по которому был нанесен удар, служил для движения "важным стратегическим объектом для руководства боевыми действиями"

ТЕЛЬ-АВИВ, 7 декабря. /ТАСС/. Армия обороны Израиля сообщила о ликвидации двух боевиков разведывательного подразделения движения ХАМАС в секторе Газа. Об этом сообщила армейская пресс-служба.

"Несколько дней назад <...> ВВС Израиля ликвидировали Абдель Азиза Рантиси, высокопоставленного члена подразделения военной разведки ХАМАС, - говорится в заявлении. - Он был ликвидирован в результате удара по командному пункту группировки вместе с членом разведывательного подразделения батальона ХАМАС "Каррара" Ахмедом Аюшем".

В пресс-службе добавили, что Рантиси участвовал в планировании нападения 7 октября и отвечал за сбор разведданных на территории анклава.

В сообщении отмечается, что командный пункт, по которому был нанесен удар, служил для ХАМАС "важным стратегическим объектом для руководства боевыми действиями" и отвечал за сбор разведывательной информации на всей территории сектора Газа.