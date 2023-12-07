Bloomberg: трудности с одобрением помощи Украине подрывают авторитет США среди союзников

По информации агентства, для нескольких стран привязка внутриполитических требований к внешнеполитическому вопросу создает "тревожный прецедент"

НЬЮ-ЙОРК, 7 декабря. /ТАСС/. Сложности с принятием в США законопроекта о выделении помощи Украине усиливают опасения у их союзников насчет надежности Вашингтона как партнера. Об этом сообщило агентство Bloomberg.

"Во всем мире у любого, кто полагается на гарантии безопасности США <...>, возникнет чувство шока, что на этих американцев просто нельзя положиться, потому что они несерьезны", - сказал бывший американский чиновник Макс Бергманн. По его словам, политическое столкновение в Сенате Конгресса США "потенциально подрывает внешнеполитическую поддержку Украины со стороны США, а также общую надежность Америки для союзников по всеми миру".

Как отмечает агентство, для нескольких стран привязка внутриполитических требований к внешнеполитическому вопросу создает "тревожный прецедент".

Ранее член Сената Конгресса США от правящей Демократической партии Крис Мерфи (от штата Коннектикут) не сомневается в том, что Соединенные Штаты вот-вот бросят Украину.

Законопроект о выделении помощи Украине, Израилю и Тайваню не прошел процедурное голосование в Сенате Конгресса США.

Инициатива предусматривала выделение дополнительных бюджетных ассигнований в размере $106 млрд, в том числе $61 млрд на помощь Украине. На голосование был вынесен вопрос о начале обсуждения данного законопроекта. Сенаторы приступили бы к его рассмотрению, если инициатива получила поддержку 60 законодателей. Однако за обсуждение высказались 49 членов верхней палаты Конгресса, против - 51.

Таким образом, выступающие против инициативы республиканцы смогли прибегнуть к обструкции, позволяющей бесконечно долго затягивать процесс перехода к итоговому голосованию. При этом лидер демократического большинства в Сенате Чак Шумер (от штата Нью-Йорк) в самый последний момент изменил свой голос на "против", чтобы в будущем снова вынести законопроект на рассмотрение.