Палата представителей США вынесла порицание конгрессмену за ложную пожарную тревогу

Джамал Боуман стал третьим демократом, в отношении которого законодатели приняли такую меру

ВАШИНГТОН, 7 декабря. /ТАСС/. Палата представителей Конгресса США проголосовала за вынесение порицания конгрессмену Джамалу Боуману (демократ, от штата Нью-Йорк) за включение сигнализации, вызвавшее ложную пожарную тревогу в одном из зданий нижней палаты законодательного органа США. Трансляция голосования велась на сайте Палаты представителей.

За вынесение порицания проголосовали 214 законодателей, против - 191. "Это оскорбление всех тех людей, которых я был избран представлять. Вместо того чтобы голосовать за важные законопроекты, некоторые республиканцы используют это [большинство в Палате представителей], чтобы тратить наше время и заставить нас забыть обо всех правах, которые они намерены уничтожить", - прокомментировал Боуман итоги голосования.

Боуман стал третьим демократом, в отношении которого законодатели приняли такую меру. Ранее Палата представителей вынесла порицание Рашиде Тлаиб (от штата Мичиган) за критику Израиля и Адаму Шиффу (от штата Калифорния) за расследование предполагаемых связей экс-президента США Дональда Трампа с РФ.

Вынесение порицания законодателю не влечет за собой никаких практических последствий, однако выражает серьезный упрек со стороны других конгрессменов. Однако такой шаг долгое время рассматривался как крайняя степень наказания для конгрессмена, стоящая всего на одну ступень ниже исключения из партии.

Утром 30 сентября Боуман включил пожарную сигнализацию в одном из офисных зданий Палаты представителей. Нижняя палата Конгресса начала расследование инцидента. Тогда несколько американских консервативных изданий предположил, что демократ привел в действие сигнализацию, чтобы дать своим однопартийцам больше времени для ознакомления с предложенным контролирующими Палату представителей республиканцами проектом продления финансирования федерального правительства на 45 дней, который не включал помощь Украине.