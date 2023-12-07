Сын министра в военном кабинете Израиля Айзенкота погиб в боях в Газе

Премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху выразил соболезнования Гади Айзенкоту и его жене Хане, назвав Галя Айзенкота "отважным бойцом и настоящим героем"

ТЕЛЬ-АВИВ, 7 декабря. /ТАСС/. Армия обороны Израиля сообщила о гибели в ходе боев в секторе Газа Галя Айзенкота - младшего сына бывшего начальника Генштаба, Гади Айзенкота, ныне являющегося министром в узком военном кабинете Израиля, где принимаются ключевые решения по ходу текущей военной кампании в анклаве.

"Сержант запаса Галь Меир Айзенкот из Герцлии <...> погиб в бою на севере сектора Газа в возрасте 25 лет. Его семья извещена. Армия обороны Израиля выражает свои соболезнования семье и будет продолжать сопровождать ее", - говорится в сообщении.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху выразил соболезнования Гади Айзенкоту и его жене Хане, назвав Галя Айзенкота "отважным бойцом и настоящим героем". "Правительство Израиля и граждане Израиля скорбят вместе с вами. Наши герои пали не зря. Мы продолжим борьбу до победы", - добавил премьер, чьи слова распространила канцелярия главы правительства.

Гади Айзенкот - генерал-лейтенант запаса, он возглавлял Генштаб Армии обороны Израиля с 2015 по 2019 год. В 2022 году он избрался в Кнессет (парламент Израиля) по списку центристского блока "Государственный лагерь", оказавшегося по итогам выборов в оппозиции. После начала в секторе Газа военной операции в Израиле было сформировано чрезвычайное правительство военного времени, в которое в статусе министра без портфеля вошел и Айзенкот вместе с лидером своего блока Бени Ганцем, который также в прошлом возглавлял Генштаб.

Айзенкот и Ганц также вошли в состав так называемого узкого военного кабинета, в который, помимо них, входят лишь премьер Нетаньяху, министр обороны Йоав Галант и министр стратегического планирования Рон Дермер. В этом узком составе они обсуждают ход военной кампании в секторе Газа и ситуацию на всех границах страны и утверждают все ключевые решения в сфере безопасности.