Армения отозвала кандидатуру на проведение сессии COP29 в пользу Азербайджана

Согласно соответствующему заявлению армянская сторона приняла такое решение в качестве доброго жеста

БАКУ, 7 декабря. /ТАСС/. Армения отзывает свою кандидатуру на проведение 29-й сессии Конференции сторон Рамочной Конвенции ООН об изменении климата в поддержку кандидатуры Азербайджана. Об этом говорится в совместном заявлении администрации президента Азербайджана и аппарата премьер-министра Армении.

"В качестве доброго жеста Республика Армения отзывает свою кандидатуру на проведение 29-й сессии Конференции сторон Рамочной Конвенции ООН об изменении климата в поддержку кандидатуры Азербайджанской Республики", - говорится в заявлении, опубликованном государственным агентством АзерТАдж.