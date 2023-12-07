В суд Бангладеш подали ходатайство об отмене смертной казни

Как ожидается, его представят судьям Высшего суда на слушаниях 9 декабря

НЬЮ-ДЕЛИ, 7 декабря. /ТАСС/. Высший суд Бангладеш получил ходатайство с требованием отменить в стране смертную казнь. Об этом сообщает бангладешский новостной портал UNB.

Ходатайство подал адвокат Верховного суда Ишрат Хасан. Как ожидается, его представят судьям Высшего суда на слушаниях 9 декабря. Ответчиками выступили представители департамента права и юстиции, департамента по законодательным и парламентским вопросам и генеральный секретарь Верховного суда.

В ходатайстве указано, что смертная казнь противоречит конституции Бангладеш и ряду подписанных страной международных соглашений, в том числе Всеобщей декларации прав человека 1948 года.

Смертная казнь является высшим наказанием в Бангладеш. В разных странах мира Бангладеш неоднократно осуждали за применение этой меры наказания, в том числе в отношении иностранцев. Согласно данным правозащитной организации Amnesty International, с 2018 по 2022 год смертный приговор в этой стране услышали около 2 тыс. человек. В отношении 13 из них он был приведен в исполнение.