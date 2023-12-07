Кэмерон заявил, что Западу нужно предложить развивающимся странам альтернативу КНР

Это необходимо, чтобы быть конкурентоспособным на мировой арене, заявил глава МИД Великобритании

ВАШИНГТОН, 7 декабря. /ТАСС/. Запад должен разработать альтернативные Китаю инфраструктурные проекты в развивающихся странах, чтобы быть конкурентоспособным на мировой арене. Об этом заявил глава МИД Великобритании Дэвид Кэмерон, выступая на форуме по безопасности Аспенского института в Вашингтоне.

"Великобритания, США и страны, которые верят в демократию и свободу, должны предложить другим странам альтернативу Китаю. Некоторые говорят так: "Нет ничего хорошего в том, что вы совершаете визиты в Африку. Потому что вам так скажут следующее: "Здорово, но китайцы построили нам мост, а вы лишь прочитали нам лекцию". Нам нужно предложить эту альтернативу. Мы можем вместе работать над этим вопросом, чтобы гарантировать инвестиции в эти страны, а не бросать их в китайской долговой яме", - отметил он.

Кэмерон также высказал мнение, что "Китай изменился" за последние годы и стал вести "более агрессивную" дипломатию. Он уточнил, что Великобритания внимательно следит за действиями КНР в отношении Тайваня.