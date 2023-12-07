Глава МИД Турции 8 декабря обсудит в Вашингтоне урегулирование в Газе

Чрезвычайный совместный саммит ОИС и ЛАГ уполномочил министров иностранных дел Турции, Палестины, Саудовской Аравии, Индонезии, Египта, Иордании, Катара и Нигерии выступить с международными инициативами для прекращения конфликта

АНКАРА, 7 декабря. /ТАСС/. Глава МИД Турции Хакан Фидан в пятницу обсудит в Вашингтоне варианты ближневосточного урегулирования в рамках общих усилий стран Организации исламского сотрудничества. Об этом сообщило турецкое внешнеполитическое ведомство.

"Чрезвычайный совместный саммит Организации исламского сотрудничества и Лиги арабских государств 11 ноября 2023 года уполномочил министров иностранных дел Турции, Палестины, Саудовской Аравии, Индонезии, Египта, Иордании, Катара и Нигерии выступить с международными инициативами для прекращения войны в секторе Газа и обеспечения постоянного мира. Наш министр посетит Вашингтон 8 декабря 2023 года для проведения контактов в рамках этих дипломатических усилий", - говорится в заявлении МИД Турции.