Кэмерон: Конгресс США сделает рождественский подарок России, если не выделит помощь Киеву

Глава МИД Великобритании указал, что военная помощь Украине является "хорошей инвестицией" в укрепление безопасности НАТО

ВАШИНГТОН, 7 декабря. /ТАСС/. Невозможность Конгресса США согласовать военную помощь Украине станет "рождественским подарком" для России. Такое мнение выразил глава МИД Великобритании Дэвид Кэмерон, выступая на форуме по безопасности Аспенского института в Вашингтоне.

"Европейская безопасность - это еще и американская безопасность. Нам нужно сохранить единство, передать деньги украинцам и добиться поражения [президента России Владимира] Путина. Ведь если [выделение] этих денег не будет одобрено [в Конгрессе], то довольны будут лишь два человека: один из них - Владимир Путин в России, а другой - [председатель КНР] Си Цзиньпин в Пекине. Не знаю, как вы, а я не хочу делать никому из них рождественский подарок", - заявил он.

Кэмерон указал, что военная помощь Украине является "хорошей инвестицией" в укрепление безопасности НАТО. Говоря о том, что Вооруженные силы Украины не смогли в ходе контрнаступления добиться успеха, глава Форин оффиса призвал "проявить терпение". При этом он подчеркнул, что "Крым не должен быть красной линией" для Запада при принятии решений о поставках дальнобойных типов вооружений Украине.

Кэмерон также заявил, что Лондон выступает за передачу Киеву замороженных активов РФ. По его словам, эти средства могли бы быть направлены на "восстановление Украины". Кроме того, глава британского МИД утверждал, что санкции западных стран против РФ нельзя считать неэффективными, поскольку они якобы лишили Москву доходов на сумму примерно $400 млрд.

В среду законопроект об оказании новой крупной помощи Украине и Израилю, а также противодействии России и Китаю в Азиатско-Тихоокеанском регионе не прошел процедурное голосование в Сенате Конгресса США, несмотря на то что президент Соединенных Штатов Джо Байден выступил со специальным обращением к законодателям, призвав их утвердить расходы до ухода на рождественские каникулы.