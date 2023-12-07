Глава МИД Армении выразил готовность встретиться с коллегой из Азербайджана в США

Армянская сторона положительно отреагировала на предложение американского госсекретаря Энтони Блинкена о встрече министров иностранных дел двух стран в Вашингтоне

ЕРЕВАН, 7 декабря. /ТАСС/. Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян на встрече с советником Госдепа по переговорам на Кавказе Луисом Боно выразил готовность провести встречу с азербайджанским коллегой Джейхуном Байрамовым в Вашингтоне. Об этом сообщила пресс-служба МИД Армении.

"Собеседники затронули вопросы, связанные с региональной безопасностью и стабильностью. Были обсуждены последние события в процессе регулирования отношений между Арменией и Азербайджаном и подходы сторон к проекту мирного договора. Армянская сторона положительно отреагировала на предложение госсекретаря США [Энтони] Блинкена о встрече министров иностранных дел Армении и Азербайджана в Вашингтоне", - отмечается в релизе.