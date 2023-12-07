Reuters: президент Бразилии предложил ЭКЛАК и УНАСУР урегулировать ситуацию в Эссекибо

По словам главы латиноамериканской страны, Южной Америке не нужна война

ЛОНДОН, 7 декабря. /ТАСС/. Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва предложил Экономической комиссии для Латинской Америки и Карибского бассейна (ЭКЛАК) и Союзу южноамериканских наций (УНАСУР) урегулировать ситуацию в Эссекибо. Об этом сообщило агентство Reuters.

По его информации, президент Бразилии заявил, что многосторонние организации ЭКЛАК и УНАСУР должны способствовать мирному решению конфликта. "Мы не хотим войны, и она нам в Южной Америке не нужна", - приводит агентство его слова.

Национальная ассамблея (парламент) Венесуэлы единогласно приняла в среду в первом чтении закон о защите Гайаны-Эссекибо в составе Венесуэлы на основании результатов консультативного референдума. Проект закона предусматривает создание 24-го штата Гайана-Эссекибо на спорной территории с Гайаной.