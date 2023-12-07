Кабмин Украины выделил $21,5 млн на разминирование и возведение фортификаций

Премьер-министр страны Денис Шмыгаль выразил мнение, что такая мера позволит сформировать дополнительные подразделения разминирования

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Правительство Украины выделило 788 млн гривен ($21,5 млн по текущему курсу НБУ) на закупку техники для разминирования и строительства фортификационных сооружений. Об этом сообщил премьер-министр страны Денис Шмыгаль.

"Выделяем более 788 млн гривен на разминирование и фортификационные укрепления. <...> В частности, 759 млн гривен ($20,6 млн) будут направлены на закупку автотехники и 29 млн гривен ($790 тыс.) - на спецтехнику", - написал он в своем телеграм-канале.

Шмыгаль выразил мнение, что такая мера позволит сформировать дополнительные подразделения разминирования.

5 декабря представитель кабмина в Верховной раде Тарас Мельничук сообщил, что правительство Украины выделило почти $868 тыс. на строительство фортификационных сооружений на подконтрольных украинским войскам территориях Запорожской области.

Украинская армия с 4 июня предпринимала безуспешные попытки наступления, а власти в Киеве анонсировали некие значимые достижения. Однако вскоре стало очевидно, что, несмотря на большие потери, контрнаступление так и не принесло ощутимых результатов. Главком Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерий Залужный в своем комментарии для британского журнала The Economist признал, что никаких прорывов ждать уже не приходится. На этом фоне в стране стали чаще говорить о необходимости "переходить к обороне". В частности экс-глава украинского Генштаба Виктор Муженко заявил, что ВСУ должны возвести глубокие эшелонные фортификации и сформировать резервы. А советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк признал, что ВСУ "меняют тактику", пытаясь продолжать попытки наступать на одних направлениях и организовывать оборону на других.

Президент страны Владимир Зеленский провел совещание по возведению укреплений на границах с Россией и Белоруссией, а также вдоль линии боевого соприкосновения. В конце ноября была создана межведомственная рабочая группа, которая будет заниматься вопросами строительства фортификационных сооружений. Ее возглавили глава Минобороны Рустем Умеров и вице-премьер по инновациям, развитию образования, науки и технологий - министр цифровой трансформации Михаил Федоров. Группа будет работать круглосуточно по принципу оперативного штаба. Она будет наделена консультативно-совещательными функциями и станет координировать усилия органов военного управления, а также центральных и местных властей по строительству военных инженерно-технических и фортификационных сооружений.