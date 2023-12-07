В США выразили обеспокоенность многими действиями Турции

По словам выдвинутого на пост первого заместителя госсекретаря Курта Кэмпбелла, в американо-турецких отношениях "существует сдержанное равновесие"

ВАШИНГТОН, 7 декабря. /ТАСС/. Многие действия турецких властей заставляют Соединенные Штаты выражать обеспокоенность и опасения. Об этом заявил выдвинутый американским президентом Джо Байденом на должность первого заместителя госсекретаря США Курт Кэмпбелл.

На посвященных рассмотрению его кандидатуры слушаниях в комитете по иностранным делам Сената Конгресса США член верхней палаты Роберт Менендес (демократ от штата Нью-Джерси) спросил Кэмпбелла, считает ли он, что Вашингтон должен продать Анкаре американские истребители бомбардировщики F-16 в ситуации, когда Турция не ратифицировала протокол о приеме Швеции в НАТО, "продолжает угрожать своему соседу Греции, продолжает сажать в тюрьму адвокатов, журналистов и правозащитников".

"Вы указываете на сложности в наших отношениях с Турцией, и в них есть некоторые реальные опасения, - сказал Кэмпбелл. - Я не могу вдаваться в подробности. Меня не информировали о том, как обстоят дела, в частности, с F-16. Но я, если утвердят [мою кандидатуру на пост замгоссекретаря], буду участвовать в принятии этих решений". "Я скажу, что они (Турция - прим. ТАСС) участвуют во многих делах, которые вызывают нашу обеспокоенность", - добавил дипломат.

При этом, по мнению Кэмпбелла, в американо-турецких отношениях "существует сдержанное равновесие". "Есть вопросы, в которых Турция нам помогла. <...> Они предприняли некоторые действия, которые отвечали нашим интересам", - сказал он.

Турция несколько лет назад запросила у США 40 истребителей F-16 Block 70, а также 80 комплектов модернизации Block 70 для имеющихся у нее самолетов. Как заявлял ранее госсекретарь США Энтони Блинкен, некоторые члены Конгресса призывают увязать такие поставки с шагами Анкары, необходимыми для принятия Швеции в НАТО. В начале ноября сообщалось, что переговоры на техническом уровне о приобретении Турцией у США истребителей F-16 завершены и в Анкаре рассчитывают на положительное решение вопроса.

До недавних пор Кэмпбелл занимал пост координатора по делам регионов Индийского и Тихого океанов в Совете национальной безопасности Белого дома. В 2009-2013 годах являлся помощником госсекретаря США по делам Восточной Азии и Тихого океана. Для утверждения его кандидатуры в качестве первого заместителя госсекретаря требуется согласие верхней палаты Конгресса.