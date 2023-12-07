СМИ: Госсовет безопасности Чехии обсудил модернизацию ВС до 2035 года

По информации CTK, к концу предстоящего десятилетия в армии будет находиться только техника западного производства, а с внедрением передовых технологий процессы взаимодействия подразделений будут оптимизированы до максимума

ПРАГА, 7 декабря. /ТАСС/. Государственный совет безопасности Чехии обсудил концепцию модернизации армии республики до 2035 года. Об этом сообщило информационное агентство CTK.

Концепцию модернизации национальных ВС в ближайшие недели должно одобрить правительство Чехии. Документом предусматривается, что к концу предстоящего десятилетия в армии будет находиться только техника западного производства, а с внедрением передовых технологий процессы взаимодействия подразделений будут оптимизированы до максимума.

Госсовет рассмотрел также двухлетний план действий к национальной стратегии противодействия гибридным угрозам. Обсуждались, как отметило агентство, меры повышения безопасности в международных аэропортах Чехии.