Министр обороны Великобритании считает вероятным переход сектора Газа под управление ПНА

Грант Шэппс отметил, что Лондон хочет использовать текущий кризис для "улучшения безопасности израильтян и палестинцев"

ЛОНДОН, 7 декабря. /ТАСС/. Переход сектора Газа под управление Палестинской национальной администрации (ПНА) будет вероятным сценарием по завершении конфликта между Израилем и радикальным движением ХАМАС. Об этом заявил министр обороны Великобритании Грант Шэппс в интервью газете The Times.

"В конечном счете я думаю, что решение, вероятно, будет заключаться в Палестинской национальной администрации, которая должна обладать необходимым уровнем компетенции. Для этого потребуется значительная международная поддержка. Пока мы не пришли к этой ситуации", - сказал он в ходе своего визита в Рамаллу.

Шэппс отметил, что Лондон хочет использовать текущий кризис для "улучшения безопасности израильтян и палестинцев". "Этого можно добиться путем создания международной коалиции во главе с арабскими государствами, которая будет заниматься восстановлением Газы и ее административными реформами", - добавил глава британского Минобороны.

Он подчеркнул, что находящиеся в Рамалле специалисты из Великобритании, Канады и США уделяют серьезное внимание повышению управленческого потенциала чиновников ПНА, в том числе в сфере внутренней безопасности.