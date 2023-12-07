На Украине уволили главу Государственной судебной администрации, обвиняемого в коррупции

Речь идет об Алексее Сальникове

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Высший совет правосудия (ВСП) Украины уволил обвиняемого в коррупции председателя Государственной судебной администрации Украины Алексея Сальникова. Об этом сообщается на сайте ВСП.

"7 декабря 2023 года Высший совет правосудия решил привлечь главу Государственной судебной администрации Украины Алексея Сальникова к дисциплинарной ответственности в виде увольнения с должности государственной службы", - говорится в тексте. В ВСП отметили, что Сальников уволен за нарушение присяги госслужащего, выразившееся в совершении противоправных действий с использованием статуса должностного лица в системе правосудия.

В августе Высший антикоррупционный суд отстранил Сальникова от исполнения обязанностей в связи с предъявлением ему обвинения в подстрекательстве к даче взятки. По версии следствия, он получил от физического лица $7,5 тыс., после чего часть средств ему предстояло оставить себе, а $5 тыс. передать судьям за вынесение решения "в интересах коммерческого предприятия". 28 июля Высший антикоррупционный суд Украины назначил Сальникову залог в размере $22 тыс.

Государственная судебная администрация - госорган в системе правосудия, который осуществляет организационное и финансовое обеспечение деятельности органов судебной власти.