Член политбюро ХАМАС утверждает, что Израиль занижает число потерь в секторе Газа

По данным Армии обороны Израиля, при операции в палестинском анклаве погибли порядка 100 военных

БЕЙРУТ, 7 декабря. /ТАСС/. Израильская сторона занижает данные о своих потерях в ходе конфликта в секторе Газа. С таким утверждением выступил член политбюро движения ХАМАС Усама Хамдан.

"По признанию противника, убито 90 солдат и офицеров. Конечно, реальное число во много раз больше", - утверждает он. С начала эскалации конфликта в секторе Газа движение ХАМАС не раскрывало данные о своих потерях. По данным Армии обороны Израиля, при операции в палестинском анклаве погибли порядка 100 военных.

Утром 1 декабря армия Израиля обвинила ХАМАС в нарушении перемирия и объявила, что вновь переходит к боевым действиям в секторе Газа. Власти Палестины возложили на США ответственность за возобновление израильской агрессии. Как передал телеканал Al Hadath, число жертв в секторе Газа с начала эскалации напряженности превысило 17 тысяч.