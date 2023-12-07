Молдавия гармонизирует закон о коммерческой тайне с законодательством ЕС

Согласно соответствующему документу, к искам о защите коммерческой тайны будет применяться шестилетний срок исковой давности

КИШИНЕВ, 7 декабря. /ТАСС/. Парламент Молдавии принял в окончательном чтении новый закон о коммерческой тайне, чтобы привести законодательство в этой области в соответствие со стандартами ЕС. Об этом информирует пресс-служба парламента.

"Закон о коммерческой тайне вступит в силу через два месяца после даты публикации в "Официальном вестнике", - говорится в сообщении. В нем отмечается, что документ определяет такие понятия, как коммерческая тайна, владелец коммерческой тайны, нарушитель, контрафактные товары. Он регулирует способы приобретения, использования и раскрытия коммерческой тайны и права ее владельцев. Закон вводит дополнительные меры по защите коммерческой тайны, а также описывает процедуры вмешательства со стороны правоохранительных органов.

Согласно документу, к искам о защите коммерческой тайны будет применяться шестилетний срок исковой давности. Нарушение правил защиты коммерческой тайны влечет за собой уголовную ответственность. В настоящее время правовой режим защиты коммерческой тайны в Молдавии регулируется Гражданским кодексом.