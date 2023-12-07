ХАМАС заявило об уничтожении более 400 единиц израильской техники

Представитель боевого крыла движения Абу Убайда сообщил, что бойцы группировки "Бригады Иззэддина аль-Кассама" за последние 72 часа полностью или частично уничтожили 135 единиц боевой техники Израиля

БЕЙРУТ, 7 декабря. /ТАСС/. Бойцы радикального палестинского движения ХАМАС полностью или частично уничтожили по меньшей мере 410 единиц техники армии Израиля в секторе Газа. С таким утверждением выступил член политбюро движения Усама Хамдан.

"Документально подтверждено, что с начала агрессии в секторе Газа полностью или частично уничтожено более 410 единиц боевой техники сионистов, убиты десятки солдат и офицеров оккупационной армии, а также командиры бригад", - говорится в заявлении Хамдана, текст которого опубликован в Telegram-канале движения. Между тем представитель боевого крыла ХАМАС Абу Убайда сообщил, что бойцы группировки "Бригады Иззэддина аль-Кассама" за последние 72 часа полностью или частично уничтожили 135 единиц боевой техники Израиля.

Утром 1 декабря армия Израиля обвинила ХАМАС в нарушении перемирия и объявила, что вновь переходит к боевым действиям в секторе Газа. Власти Палестины возложили на США ответственность за возобновление израильской агрессии. Как передал телеканал Al Hadath, число жертв в секторе Газа с начала эскалации напряженности превысило 17 тыс.