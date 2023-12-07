Шольц стал самым непопулярным канцлером ФРГ с 1997 года

Только 20% опрошенных институтом Infratest dimap жителей Германии довольны его деятельностью

БЕРЛИН, 7 декабря. /ТАСС/. Только 20% жителей Германии довольны деятельностью канцлера ФРГ Олафа Шольца, это стало самым низким показателем популярности главы правительства страны с начала проведения социологических исследований в 1997 году. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного исследовательским институтом Infratest dimap для телеканала ARD.

В течение месяца уровень поддержки Шольца упал на 8 процентных пунктов (п.п.). Лишь 48% респондентов считают, что он "действует осмотрительно". Только 27% опрошенных полагают, что Шольц "справляется со своей должностью", и лишь 23% отметили, что он "может хорошо провести страну через кризис".

Партия канцлера - СДПГ (Социал-демократическая партия Германии) - также продолжает терять популярность. Она потеряла 2 п.п. и получает лишь 14% поддержки. Это означает, что СДПГ отстает даже от партии "зеленых", на долю которой приходится 15% (плюс 1 п.п.). В целом работой правительства удовлетворены лишь 17% избирателей. Это снижение на 6 п.п. по сравнению с ноябрем и худший показатель, которого когда-либо достигала коалиция "Светофор" в составе СДПГ, "зеленых" и Свободной демократической партии (СвДП).

Возглавляет рейтинг популярности политических партий Германии консервативный блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) с 32% голосов (плюс 2 п.п.). На втором месте идет партия "Альтернатива для Германии" (АдГ) - 21% немцев готовы за нее проголосовать (минус 1 п.п.). СвДП набирает лишь 4%, с таким результатом она не прошла бы в парламент. Левая партия получает лишь 3% голосов (минус 2 п.п.) и также не преодолела бы пятипроцентный барьер.

Самым популярным политиком остается министр обороны Борис Писториус, его поддерживают 52% жителей ФРГ. На втором месте глава МИД Анналена Бербок с 38% голосов. Замыкает тройку лидеров глава ХДС Фридрих Мерц с 32% голосов.

Опрос проводился с 4 по 6 декабря. В нем приняли участие 1 364 человека.