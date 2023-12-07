7 декабря, 18:32

Финляндия примет решение о целесообразности открытия границы с РФ не позднее 13 декабря

EPA-EFE/ JANNE KURONEN
© EPA-EFE/ JANNE KURONEN

Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо не стал делать прогноза относительно содержания решения

СТОКГОЛЬМ, 7 декабря. /ТАСС/. Правительство Финляндии внимательно следит за развитием ситуации на границе с Россией и примет решение о целесообразности открытия пограничных пунктов не позднее следующей среды, 13 декабря. Об этом со ссылкой на слова премьер-министра Финляндии Петтери Орпо сообщает телерадиоканал Yle.

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"Мы продолжаем ежедневно следить за развитием ситуации, цель состоит в том, чтобы вернуться к нормальной жизни", - заявил Орпо журналистам в парламенте. Он не стал делать прогноза относительно содержания решения. "Мы рады, что сейчас все хорошо, но решение будет принято в свое время", - сказал он.

Все КПП на границе с РФ по решению властей Финляндии закрыты до 13 декабря. 