Финляндия примет решение о целесообразности открытия границы с РФ не позднее 13 декабря

Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо не стал делать прогноза относительно содержания решения

СТОКГОЛЬМ, 7 декабря. /ТАСС/. Правительство Финляндии внимательно следит за развитием ситуации на границе с Россией и примет решение о целесообразности открытия пограничных пунктов не позднее следующей среды, 13 декабря. Об этом со ссылкой на слова премьер-министра Финляндии Петтери Орпо сообщает телерадиоканал Yle.

"Мы продолжаем ежедневно следить за развитием ситуации, цель состоит в том, чтобы вернуться к нормальной жизни", - заявил Орпо журналистам в парламенте. Он не стал делать прогноза относительно содержания решения. "Мы рады, что сейчас все хорошо, но решение будет принято в свое время", - сказал он.

Все КПП на границе с РФ по решению властей Финляндии закрыты до 13 декабря.