Власти США считают заявление РФ и КНР от февраля 2022 года "документом из 1930-х годов"

Речь идет о совместном заявлении двух стран о международных отношениях, вступающих в новую эпоху, и глобальном устойчивом развитии

ВАШИНГТОН, 7 декабря. /ТАСС/. Администрация Соединенных Штатов считает совместное заявление РФ и КНР о международных отношениях, вступающих в новую эпоху, и глобальном устойчивом развитии от февраля 2022 года "документом из 1930-х годов". Об этом сообщил выдвинутый американским президентом Джо Байденом на должность первого заместителя госсекретаря США Курт Кэмпбелл.

"Если вы посмотрите на доктрину, опубликованную Китаем и Россией перед зимними Олимпийскими играми в Пекине, и внимательно изучите ее, то это документ 1930-х годов, в котором большие страны должны доминировать над малыми странами на своей периферии, что противоречит всему, во что мы верим и что поддерживаем", - утверждал Кэмпбелл на посвященных рассмотрению его кандидатуры слушаниях в комитете по иностранным делам Сената Конгресса США.

По его мнению, сейчас "время больших противостояний". "Есть много признаков проблемных ситуаций", - сказал дипломат.

В феврале 2022 года Россия и Китай приняли совместное заявление "о международных отношениях, вступающих в новую эпоху, и глобальном устойчивом развитии". Тогда президент РФ Владимир Путин находился с визитом в Пекине. У него прошли переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином. Российский лидер принял участие в качестве гостя в церемонии открытия XXIV зимних Олимпийских игр.

В документе подчеркивалось, что ситуация в сфере международной и региональной безопасности на фоне пандемии коронавируса осложняется, множатся глобальные вызовы и угрозы. В нем Москва и Пекин выражали уверенность, что попытки проведения основанных на идеологии разделительных линий и создание ситуативных альянсов не соответствуют принципам демократии. Россия и Китай также призвали ядерные державы отказаться от менталитета холодной войны, снижать роль ядерного оружия в политике и ограничить развитие ПРО.