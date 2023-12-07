СМИ: Израиль обстрелял окрестности Дамаска в ответ на запуск ракеты с Голанских высот

Sham FM не привело подробности

БЕЙРУТ, 7 декабря. /ТАСС/. Юго-западные окрестности Дамаска подверглись атаке израильских ВВС. Как сообщила радиостанция Sham FM, раскаты взрывов ракет доносились со стороны Эль-Кунейтры (40 км от Дамаска).

По ее информации, израильское нападение последовало в ответ на запуск ракеты с территории Сирии в сторону населенного пункта Букаата на Голанских высотах. Подробностей о последствиях израильских ударов не приводится.

3 декабря израильские военные зафиксировали запуск реактивного снаряда со стороны Сирии и открыли ответный огонь.

14 ноября две ракеты по израильским позициям на Голанах выпустили боевики радикальной палестинской группировки "Исламский джихад". 7 ноября они обстреляли Голанские высоты 20 ракетами с территории соседнего Ливана. Батареи системы ПРО "Железный купол" открыли огонь по целям и поразили несколько ракет в ливанском воздушном пространстве.

Принадлежавшие Сирии Голанские высоты были захвачены Израилем в ходе Шестидневной войны 1967 года. В 1981 году Кнессет (парламент Израиля) принял закон, который в одностороннем порядке провозгласил суверенитет еврейского государства над этой территорией. Резолюцией 497 Совета Безопасности ООН от 17 декабря 1981 года аннексия была признана недействительной.