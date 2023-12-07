Конгресс намерен запретить Пентагону заключать контракты с энергетическим сектором РФ

Информация об этом содержится в согласованном комитетами по делам вооруженных сил обеих палат Конгресса Соединенных Штатов проекте оборонного бюджета на 2024 финансовый год

ВАШИНГТОН, 7 декабря. /ТАСС/. Американские законодатели намерены запретить Пентагону заключать связанные с энергоресурсами контракты с российской стороной. Об этом говорится в согласованном комитетами по делам вооруженных сил обеих палат Конгресса США проекте оборонного бюджета на 2024 финансовый год (начался в стране 1 октября).

Законодатели включили в текст документа для Пентагона "запрет на заключение договоров с лицами, осуществляющими операции с ископаемым топливом, с правительством Российской Федерации или российским энергетическим сектором".

Объем оборонного бюджета составит рекордные $886 млрд, что на 3% больше, чем в прошлом финансовом году. Ранее в Конгрессе была сформирована комиссия из представителей обеих палат для согласования деталей подготовленных Палатой представителей и Сенатом различающихся проектов оборонного бюджета. Теперь конгрессмены и сенаторы должны будут проголосовать за согласованный документ.

После одобрения обеими палатами итоговый проект оборонного бюджета будет направлен президенту США Джо Байдену на подпись. Согласованные проекты оборонного бюджета, как правило, утверждаются в Конгрессе в короткие сроки.