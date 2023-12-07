Белый дом утверждает, что Иран намерен получить российские вооружения

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби заявил, что предполагаемое оборонное сотрудничество может усилить Иран и тем самым еще сильнее дестабилизировать ситуацию на Ближнем Востоке

ВАШИНГТОН, 7 декабря. /ТАСС/. Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби утверждает, что Иран намерен в результате сотрудничества с Москвой получить вооружения российского производства, однако Вашингтон не располагает соответствующими доказательствами.

"Иран, вероятно, тоже хочет что-то от этого получить. И у нас есть основания полагать, что они хотят получить в свои руки некоторые сложные российские оборонные технологии, военные вертолеты, летательные аппараты с неподвижным крылом, крылатые и баллистические ракеты, - сказал Кирби на регулярном брифинге для журналистов. - Я не могу сказать, что мы наблюдали реальные доказательства передвижения этих видов оборонной продукции, но очевидно, что отношения между этими двумя странами в оборонной сфере укрепляются".

По словам чиновника, предполагаемое оборонное сотрудничество может усилить Иран и тем самым еще сильнее дестабилизировать ситуацию на Ближнем Востоке. "Это плохо не только для Украины, это действительно плохо для Ближнего Востока. Иран может получить в свои руки дополнительную военную мощь, а какой-то сложный военный потенциал делает их дестабилизирующую деятельность в регионе еще более тревожной", - утверждал Кирби.

Представитель Белого дома вновь выступил с утверждением, что Иран якобы поставляет России беспилотники. Он полагает, что стороны намерены "создать собственный производственный объект на российской территории, чтобы строить иранские модели беспилотников" для их применения в специальной военной операции на Украине.

Москва и Тегеран неоднократно отвергали версии о поставках России иранских беспилотников для их применения на Украине. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл такие сообщения информационным вбросом и подчеркивал, что российская армия использует летательные аппараты отечественного производства. В ноябре 2022 года глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян заявил, что республика поставляла беспилотники в Россию, но в небольшом количестве и за несколько месяцев до начала СВО.