Власти Молдавии не разрешат возобновить работу оппозиционным телеканалам после отмены ЧП

Премьер-министр республики Дорин Речан заявил, что в связи с этим в законы внесут специальные поправки

КИШИНЕВ, 7 декабря. /ТАСС/. Власти Молдавии не разрешат возобновить работу оппозиционным телеканалам даже после отмены режима чрезвычайного положения. Об этом заявил премьер-министр республики Дорин Речан в интервью телеканалу "Журнал".

"Эти 12 телеканалов, которые про пропаганду, нелегальное финансирование, обслуживание криминальных группировок, не смогут возобновить вещание, даже если режим ЧП будет прекращен", - сказал Речан. По его словам, для этого внесут специальные поправки в законы.

В Молдавии с лета 2022 года проходят массовые акции протеста оппозиции, которая требует отставки президента страны Майи Санду и досрочных выборов в парламент. Власти обвиняются в неспособности справиться с экономическим кризисом, падением уровня жизни и стремительным ростом цен. В этой ситуации президент обвинила оппозицию в подготовке государственного переворота и выступила за предоставление дополнительных полномочий спецслужбам.