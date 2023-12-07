Турция провела успешные тесты сверхзвуковой ракеты, запускаемой с беспилотника

Как уточняет издание SavunmaSanayiST, турецкая IHA-122 является модификацией ракеты TRLG-122, разработанной Roketsan

АНКАРА, 7 декабря. /ТАСС/. Турецкая оборонная компания Baykar впервые провела успешные испытания сверхзвуковой ракеты IHA-122, запускаемой с беспилотного летательного аппарата.

"Наши ударные беспилотники становятся все сильнее благодаря новым видам продукции. Сверхзвуковая ракета IHA-122, запуск которой был произведен с БПЛА Akinci [производства Baykar], точно поразила цель в ходе первого испытательного выстрела", - сообщила на своей странице в соцсети X (ранее Twitter) разработавшая ракету компания Roketsan. Ракета поразила цель на расстоянии 55 км от точки запуска.

Как уточняет специализирующееся на оборонных технологиях издание SavunmaSanayiST, IHA-122 является модификацией разработанной Roketsan сверхзвуковой баллистической ракеты класса "земля - земля" TRLG-122 с лазерным наведением, имеющей эффективную дальность поражения до 30 км и оснащенной боеголовкой весом 13,4 кг с радиусом поражения около 40 м. Новая модификация специально создана для БПЛА, что позволяет эффективнее преодолевать средства противовоздушной обороны и увеличивает дальность поражения.