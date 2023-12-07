Орбан заявил премьеру Испании, что не следует обсуждать членство Украины на саммите ЕС

Премьер-министр Венгрии ранее заявлял, что Будапешт предлагает не включать в повестку дня предстоящего 14-15 декабря саммита Евросоюза в Брюсселе вопрос о начале переговоров с Киевом о вступлении в сообщество

БУДАПЕШТ, 7 декабря. /ТАСС/. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в разговоре с премьером Испании Педро Санчесом высказался против возможного обсуждения членства Украины на саммите Евросоюза в декабре.

"У меня сегодня был откровенный телефонный разговор с премьер-министром Испании Педро Санчесом. Мой посыл был ясен: нам следует воздержаться от обсуждения вопроса о вступлении Украины в ЕС в течение саммита Евросовета в декабре, так как в этом вопросе нет единства среди государств-членов", - написал Орбан в соцсети X (ранее Twitter).

Ранее Орбан заявил, что Будапешт предлагает не включать в повестку дня предстоящего 14-15 декабря саммита Евросоюза в Брюсселе вопрос о начале переговоров с Киевом о вступлении в сообщество. Премьер-министр отметил, что "Венгрия не будет накладывать вето" на переговоры, поскольку в этом просто нет необходимости. Он пояснил, что "есть определенные вопросы, по которым решения в ЕС принимаются только с согласия всех стран", а в этом случае консенсус отсутствует.

Как ожидается, лидеры 27 стран Евросоюза могут принять решение на саммите 14-15 декабря о начале переговоров с Украиной и Молдавией о вступлении в состав Евросоюза, а также предоставить Грузии статус кандидата. Именно с таким предложением выступила в начале ноября Еврокомиссия, которая считает, что Киев и Кишинев выполнили все условия для начала переговоров, а Тбилиси - для получения статуса кандидата в члены ЕС.