Белый дом заявил о непоколебимой поддержке США суверенитета Гайаны

Соединенные Штаты выступили за мирное решение пограничного спора с Венесуэлой

ВАШИНГТОН, 7 декабря. /ТАСС/. Соединенные Штаты поддерживают суверенитет Гайаны и выступают за мирное решение пограничного спора с Венесуэлой. Об этом заявил на регулярном брифинге для журналистов координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

"Мы поддерживаем мирное урегулирование пограничного спора между Венесуэлой и Гайаной, - сказал Кирби. - И, конечно, мы абсолютно уверены в нашей непоколебимой поддержке суверенитета Гайаны". Он подчеркнул, что арбитражное решение от 1899 года, определившее сухопутную границу между странами, должно соблюдаться до тех пор, пока стороны не достигнут нового соглашения. "Мы будем призывать Венесуэлу и Гайану продолжать искать мирное решение этого вопроса, в том числе в Международном суде", - добавил чиновник.

Кирби ушел от ответа на вопрос о дальнейшей санкционной политике США в отношении Венесуэлы и возможности отмены или ослабления некоторых рестрикций. "Мы не забегаем вперед, говоря о санкциях. Поэтому я не собираюсь об этом говорить сегодня. Очевидно, у нас всегда есть такая возможность", - сказал он.

Национальная ассамблея (парламент) Венесуэлы единогласно приняла в среду в первом чтении закон о защите Гайаны-Эссекибо в составе Венесуэлы на основании результатов консультативного референдума. Проект закона предусматривает создание 24-го штата Гайана-Эссекибо на спорной территории с Гайаной.

Спор между Венесуэлой и Гайаной о принадлежности территории площадью 159 500 кв. км к западу от реки Эссекибо продолжается уже более 100 лет. Она составляет более двух третей Гайаны, на ней проживают 283 тыс. человек из 800 тыс. общего населения страны. Конфликт обострился в связи с открытием в 2015 году нефтяных месторождений, содержащих как минимум 10 млрд баррелей нефти, и предоставлением Гайаной концессии компании ExxonMobil на нефтедобычу на шельфе, границы которого не делимитированы.